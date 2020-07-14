"Русалонька": Каменских шокировала фанатов новым видео [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое интересное видео. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.
"Как вам такое эффектное появление?", - поинтересовалась у подписчиков артистка.
Новый ролик понравился поклонникам. Они написали много приятных комментариев для звезды.
"Русалонька", "Ты наша красавица", "Сухой из воды вышла!", "Очень круто", "Приятного отдыха, Настюша", - написали фанаты.
Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.
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