Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вместе с Потапом присоединилась к модному чэленджу, показала поклонникам новое интересное видео. Соответствующая публикация появилась в Instagram звезды.

"Как вам такое эффектное появление?", - поинтересовалась у подписчиков артистка.

Новый ролик понравился поклонникам. Они написали много приятных комментариев для звезды.

"Русалонька", "Ты наша красавица", "Сухой из воды вышла!", "Очень круто", "Приятного отдыха, Настюша", - написали фанаты.

Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.

Также читайте о том, что Анна Седокова шокировала признанием о бывшем супруге.