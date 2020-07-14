Ученые из Университета Саутгемптона выяснили, что климатические показатели Земли опустятся до тех, которые фиксировали на планете 3,3 миллиона лет назад.

Об этом сообщает PHYS.org.

По информации, к 2025 году количество углекислого газа в атмосфере превысит его показатель во время эпохи плиоцена от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад. Тогда концентрация СО2 в атмосфере достигала 380-420 частей на миллион.

Отмечается, что такие неутешительные выводы специалисты сделали в результате анализа состава окаменелостей в Карибском море.

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