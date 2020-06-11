Ученые получили новые доказательства того, что жизнь занесена из космоса. Исследование показало, что падение астероидов в океан может иметь решающее значение для объяснения появления молекул для жизни на нашей планете. Об этом пишет svidok.online.

В ходе опытов ученые зафиксировали образование аминокислот, которые служат строительными блоками для белков, и подтвердили роль метеоритов в переносе молекул жизни на Землю.

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Ученые в лабораторной ударной установке моделировали реакции, возникающие при падении метеорита в океан. Их целью было понять взаимодействие между углекислым газом, азотом, водой и железом. Удалось зафиксировать образование глицина и аланина, которые являются составляющими белков и катализируют многие биологические реакции.

Команда использовала углекислый газ и азот, потому что они рассматриваются как два основных компонента в атмосфере молодой Земли в период более 4 млрд лет назад. Гипотеза о том, что вода когда-то была повсюду на Марсе, также открывает интересные возможности для исследований. Углекислый газ и азот, вероятно, были основными составляющими марсианской атмосферы, когда существовал океан.

Ранее сообщалось, что ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс.

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