Напередодні на коронавірус у світі захворіли ще 195 тисяч людей

Напередодні на коронавірус у світі захворіли ще 195 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих понад 13 мільйонів. З них більше половини видужали, померли 575 тисяч.

Найбільше нових випадків ковід у США - майже 66 тисяч. Також складною епідемситуація залишається в Індії, Бразилії, Південноафриканській Республіці та Росії.