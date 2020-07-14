Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила группу сепаратистов в Закарпатской области. Действия злоумышленников содержат признаки преступления по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 УКУ).

Как сообщает пресс-служба СБУ, украинцы по заказу иностранной организации собирали подписи под петицией о признании недействительным Трианонского мирного договора 1920 года. По нему Королевство Венгрия лишилось части современной Закарпатской области.

Экспертиза показала, что бюллетени, которые злоумышленники использовали злоумышленниками для анкетирования жителей Закарпатья, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

СБУ заявляет, что организатор сбора подписей стал подозреваемым, ему избрали меру пресечения.

Также проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности иных лиц и объединений в Закарпатье.

Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин объяснил причины высылки венгерского консула.