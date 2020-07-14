СБУ задержала венгерских сепаратистов (видео) [ Редактировать ]
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила группу сепаратистов в Закарпатской области. Действия злоумышленников содержат признаки преступления по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 УКУ).
Как сообщает пресс-служба СБУ, украинцы по заказу иностранной организации собирали подписи под петицией о признании недействительным Трианонского мирного договора 1920 года. По нему Королевство Венгрия лишилось части современной Закарпатской области.
Экспертиза показала, что бюллетени, которые злоумышленники использовали злоумышленниками для анкетирования жителей Закарпатья, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
СБУ заявляет, что организатор сбора подписей стал подозреваемым, ему избрали меру пресечения.
Также проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности иных лиц и объединений в Закарпатье.
Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин объяснил причины высылки венгерского консула.
по теме
СБУ обезвредила группу боевиков из Луганска, засланную в Запорожье
Сторонники идей "русского мира" призывали к насильственной федерализации Украины и созданию фейковой "Запорожской народной республики"
На Закарпатті планують закрити єдину санаторну школу-інтернат
Єдину санаторну школу-інтернат на Закарпатті планують закрити. Заклад оздоровлює дітей з різними хворобами легеневими, серцевими
На Закарпатті планують закрити школу-інтернат
Єдину санаторну школу-інтернат на Закарпатті планують закрити. Заклад оздоровлює дітей з різними хворобами легеневими, серцевими
На Закарпатті збираються ліквідувати єдину санаторну школу
На Закарпатті єдину санаторну школу-інтернат планують закрити. Заклад оздоровлює дітей із різними хворобами - легеневими, серцевими
На границе задержали "кроссовочного" наркокурьера (видео)
В деле разбираются правоохранители