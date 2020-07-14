На Сході бойовики продовжують збройні провокації [ Редактировать ]
Загалом минулої доби збройні формування Росії 18 разів атакували наші позиції, зокрема, із забороненого озброєння. Поблизу Луганського, Кримського та на ділянці розведення сил біля Золотого - бойовики вели вогонь з мінометів 120 калібру. Також під атаки окупантів потрапили оборонці Майорського, Пищевика та Водяного.
Сьогодні на світанку російські найманці продовжили провокації. Із гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли захисників Авдіївки.
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