Загалом минулої доби збройні формування Росії 18 разів атакували наші позиції, зокрема, із забороненого озброєння. Поблизу Луганського, Кримського та на ділянці розведення сил біля Золотого - бойовики вели вогонь з мінометів 120 калібру. Також під атаки окупантів потрапили оборонці Майорського, Пищевика та Водяного.

Сьогодні на світанку російські найманці продовжили провокації. Із гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли захисників Авдіївки.