Війна на Донбасі: загинули троє українських військових [ Редактировать ]
Троє загиблих за минулу добу на сході країни. Ще двоє - поранені. Один армієць загинув під час ворожого обстрілу з гранатометів поблизу Славного. Двоє неподалік Зайцевого: боєць підірвався на міні, а згодом військових, які намагалися його евакуювати, обстріляли окупанти - загинув медик.
Дмитро Гуцуляк, речник пресцентру Міністерства оборони України:
Зазначимо, що наша група була в білих касках із відповідними розпізнавальними знаками та маркуванням, й висунулась для евакуації лише після підтвердження окупантами режиму "Тиша". Після надання гарантій на дотримання припинення вогню, ворог влаштував засідку. Окрім підступного вбивства військового медика, окупанти поранили одного нашого захисника зі складу евакуаційної групи та ще один воїн отримав бойове травмування.
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