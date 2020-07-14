Троє загиблих за минулу добу на сході країни. Ще двоє - поранені. Один армієць загинув під час ворожого обстрілу з гранатометів поблизу Славного. Двоє неподалік Зайцевого: боєць підірвався на міні, а згодом військових, які намагалися його евакуювати, обстріляли окупанти - загинув медик.

Дмитро Гуцуляк, речник пресцентру Міністерства оборони України: