В Україні зростає кількість тих, хто одужав від коронавірусу [ Редактировать ]
14 людей померли від ускладнень коронавірусу. Це статистика останньої доби. І вперше за доволі тривалий час - кількість тих, хто одужав - більша, аніж тих, хто захворів. Інфіковані - 638 українців, перемогли ковід - 650. В антилідерах за рівнем зараження: Львівщина, Закарпаття та Київ.
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