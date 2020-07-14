14 людей померли від ускладнень коронавірусу. Це статистика останньої доби. І вперше за доволі тривалий час - кількість тих, хто одужав - більша, аніж тих, хто захворів. Інфіковані - 638 українців, перемогли ковід - 650. В антилідерах за рівнем зараження: Львівщина, Закарпаття та Київ.