Львівщина послаблює карантин. Область тривалий час тримала першість за кількістю хворих на коронавірус. Але нині до лікарень звертається дедалі менше людей. Тож у регіоні дозволили відкрити дитсадки. Чи готові вони до роботи в умовах карантину - дізнавалися наші кореспонденти.

Інфекційна обласна лікарня. Перший медзаклад Львівщини, де почали приймати хворих на ковід-19. У найкритичніший час тут були заповнені всі 200 ліжок. Сьогодні 176.

Ігор Берник, заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні:

Якщо взяти ситуацію по області, то за такими підрахунками можна сказати, що кількість нових пацієнтів на 100 тисяч населення зменшилась, позаминулого тижня було 52 на 100 тисяч, а вже 27 на 100 тисяч населення, так само зменшився такий показник.

Менше хворих - більше можливостей, заявили в обладміністрації. Тому й дозволили відкрити нічні клуби, бари, ресторани та дитсадки.

У дитсадках працівники завершують останні приготування перед відкриттям.

Це відстань, яка має бути дистанція між дітьми.

За новими правилами, дітей у дитсадках зустрічатимуть на вулиці. Біля брами.

Світлана Кук, завідувачка Львівського дошкільного навчального закладу №116:

Тут буде знаходитись медсестра яка буде проводити скринінг дітям і вже на основі цього мама зможе провести дитину на майданчик, де буде вихователь знаходитись на кожному майданчику.

Тепер більше часу діти проводитимуть на свіжому повітрі. Хоч приміщення й підготували до карантинних вимог: за столами по 3 дитини і обов'язкова дистанція під час ігор. Для цього вихователі розробили спеціальну програму.

Ірина Патлатюк, вихователька львівського дошкільного навчального закладу №116:

Найбільше буде складно пояснити дітям дотримуватися певної дистанції, тому що діти звикли бавитися в колективі, грати в такі ігри коли вони разом, а тут ми повинні трошки перебудуватися. На початок то буде важко, але я думаю ми все освоїмо.

Килими та м'які іграшки заборонені. Гратися дозволено лише тим, що можна легко продезінфікувати. Працівники дитсадка зобов'язані постійно бути в масках.

Батьки відкриттю садків раді. Бо ж, кажуть, приватні дитсадки давно працюють.

Леся Башнянин, жителька Львова:

Це добре, що я дома зараз не працюю, то я не буду водити дітей є багато батьків, які просто не мають де дівати дітей тому це потрібно.

Дитсадки в місті запрацюють від цієї п'ятниці, а готелі та хостели - вже сьогодні.