На Львівщині відкрили дитсадки [ Редактировать ]
Львівщина послаблює карантин. Область тривалий час тримала першість за кількістю хворих на коронавірус. Але нині до лікарень звертається дедалі менше людей. Тож у регіоні дозволили відкрити дитсадки. Чи готові вони до роботи в умовах карантину - дізнавалися наші кореспонденти.
Інфекційна обласна лікарня. Перший медзаклад Львівщини, де почали приймати хворих на ковід-19. У найкритичніший час тут були заповнені всі 200 ліжок. Сьогодні 176.
Ігор Берник, заступник директора Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні:
Якщо взяти ситуацію по області, то за такими підрахунками можна сказати, що кількість нових пацієнтів на 100 тисяч населення зменшилась, позаминулого тижня було 52 на 100 тисяч, а вже 27 на 100 тисяч населення, так само зменшився такий показник.
Менше хворих - більше можливостей, заявили в обладміністрації. Тому й дозволили відкрити нічні клуби, бари, ресторани та дитсадки.
У дитсадках працівники завершують останні приготування перед відкриттям.
Це відстань, яка має бути дистанція між дітьми.
За новими правилами, дітей у дитсадках зустрічатимуть на вулиці. Біля брами.
Світлана Кук, завідувачка Львівського дошкільного навчального закладу №116:
Тут буде знаходитись медсестра яка буде проводити скринінг дітям і вже на основі цього мама зможе провести дитину на майданчик, де буде вихователь знаходитись на кожному майданчику.
Тепер більше часу діти проводитимуть на свіжому повітрі. Хоч приміщення й підготували до карантинних вимог: за столами по 3 дитини і обов'язкова дистанція під час ігор. Для цього вихователі розробили спеціальну програму.
Ірина Патлатюк, вихователька львівського дошкільного навчального закладу №116:
Найбільше буде складно пояснити дітям дотримуватися певної дистанції, тому що діти звикли бавитися в колективі, грати в такі ігри коли вони разом, а тут ми повинні трошки перебудуватися. На початок то буде важко, але я думаю ми все освоїмо.
Килими та м'які іграшки заборонені. Гратися дозволено лише тим, що можна легко продезінфікувати. Працівники дитсадка зобов'язані постійно бути в масках.
Батьки відкриттю садків раді. Бо ж, кажуть, приватні дитсадки давно працюють.
Леся Башнянин, жителька Львова:
Це добре, що я дома зараз не працюю, то я не буду водити дітей є багато батьків, які просто не мають де дівати дітей тому це потрібно.
Дитсадки в місті запрацюють від цієї п'ятниці, а готелі та хостели - вже сьогодні.
по теме
На Львівщині відкрили готелі та фітнес-центри
Відтепер там дозволили роботу готелів, закладів громадського харчування, фізичної культури і спорту, спортзалів та фітнес-центрів.
На Львівщині та Буковині можуть пом'якшити карантин
Кількість нових хворих на коронавірус найменша за останні три тижня. Плюс 543 випадки зараження від учора. 13 людей померли, 327 одужали. Найбільше інфікувань на Львівщині, Буковині та Рівненщині.
Поліція провела рейди у громадському транспорті: які порушення зафіксували?
У Києві ресторанам і кафе дозволили приймати гостей і в залах. Відкривають басейни, театри та кінотеатри. Звісно, працювати вони повинні в обмеженому режимі
COVID-19 в Україні: оновлені дані про зараження
14 українців померли минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби. По країні медики зафіксували 638 нових випадків зараження
В Україні за день зафіксували 638 нових випадків COVID-19
14 українців померли минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби. По країні медики зафіксували 638 нових випадків заражень на COVID-19. 651 людина одужала. Найбільша кількість хворих на Львівщині, Закарпатті та в Київ