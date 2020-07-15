У Єгипті витік палива спричинив масштабний вибух на трубопроводі [ Редактировать ]
Вибух трубопроводу в Єгипті. Поранення отримали 17 людей. Сталося це в передмісті Каїра через витік палива. Внаслідок пожежі вигоріло вщент понад 20 автівок вони були запарковані поруч. На місце прибули пожежники - полум'я загасили. Поранених ушпиталили.
Алі Ахмед Заєд, місцевий житель:
Мій брат був у автівці. Раптом він помітив, як майже всі автомобілі позаду та попереду нього горять. Він одразу ж вибіг зі свого автомобіля, який за хвилину вибухнув.
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