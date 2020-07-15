Вибух трубопроводу в Єгипті. Поранення отримали 17 людей. Сталося це в передмісті Каїра через витік палива. Внаслідок пожежі вигоріло вщент понад 20 автівок вони були запарковані поруч. На місце прибули пожежники - полум'я загасили. Поранених ушпиталили.

Алі Ахмед Заєд, місцевий житель: