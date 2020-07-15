Медики Парижа вийшли на марш протесту [ Редактировать ]
Марш за права медиків відбувся в Парижі. Сотні представників медперсоналу пройшлися вулицями столиці. З плакатами, транспарантами та гаслами люди вимагали покращити умови праці в медичних закладах і підвищити зарплатню.
Мітинг був мирний - його учасники навіть танцювали та співали. Водночас медики зазначили - протест не пов`язаний із пандемією коронавірусу та збільшенням об'ємів роботи. Вони вимагали кращих умов і раніше.
Северина, медпрацівниця:
Нас почули занадто пізно. Зараз уряд робить багато через спалах коронавірусу. Однак ми працюємо в лікарнях роками та чекаємо більшого. В нас існують проблеми у відділеннях інтенсивної терапії. І в інших - теж. Також скорочується кількість пологових відділень, а в них є потреба. Саме тому ми тут.
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