Марш за права медиків відбувся в Парижі. Сотні представників медперсоналу пройшлися вулицями столиці. З плакатами, транспарантами та гаслами люди вимагали покращити умови праці в медичних закладах і підвищити зарплатню.

Мітинг був мирний - його учасники навіть танцювали та співали. Водночас медики зазначили - протест не пов`язаний із пандемією коронавірусу та збільшенням об'ємів роботи. Вони вимагали кращих умов і раніше.

Северина, медпрацівниця: