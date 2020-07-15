COVID-19 у світі: оновлена статистика [ Редактировать ]
Щодо світової статистики, загалом інфіковані майже 13 із половиною мільйонів людей. Одужали понад сім мільйонів вісімсот тисяч. Померли - 581 тисяча осіб. Станом натепер до трійки антилідерів входять США, Бразилія та Індія. Водночас у світі активно розробляють вакцину від коронавірусу.
У Сполучених Штатах уже успішно випробували першу. А в ЄС для прискорення досліджень дозволили тестувати вакцини, які містять генетично модифіковані організми.
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