Щодо світової статистики, загалом інфіковані майже 13 із половиною мільйонів людей. Одужали понад сім мільйонів вісімсот тисяч. Померли - 581 тисяча осіб. Станом натепер до трійки антилідерів входять США, Бразилія та Індія. Водночас у світі активно розробляють вакцину від коронавірусу.

У Сполучених Штатах уже успішно випробували першу. А в ЄС для прискорення досліджень дозволили тестувати вакцини, які містять генетично модифіковані організми.