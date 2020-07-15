На Донбасі бойовики атакують позиції оборонців [ Редактировать ]
Зранку на сході країни окупанти 5 разів атакували позиції українських захисників. Зокрема, зі 120 мінометів обстріляли оборонців Талаківки. Поблизу Мар'їнки, Новолуганського та Гнутового вели вогонь з гранатометів, кулеметів та БМП.
Минулої доби на фронті поранені семеро українських військових. На Донеччині, біля Новомихайлівки, російські найманці застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот". Шестеро бійців зазнали осколкових поранень. Ще одного зачепило внаслідок обстрілу неподалік Водяного. Українські військові зупинили атаки бойовиків вогнем у відповідь.
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