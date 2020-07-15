І зачинила двері для українців сьогодні наша сусідка Угорщина. Але тисячі людей все одно намагаються туди потрапити. На кордонах - кілометрові автомобільні черги. Люди стоять більше доби.

То кого ж все таки пускають в Угорщину, а в кого жодних шансів перетнути кордон? Про штурм закарпатського рубежу - Мар'яна Мартин.

Ярослав везе заробітчан зі Львова до Італії. Перетинатиме українсько-угорський кордон на КПП "Тиса". Його бус уже майже біля шлагбаума. Щоб дістатися сюди - майже добу простояв у черзі.

Андрій Старий, перевізник зі Львова:

Ми приїхали вчора пів 5 дня. Ми стояли з мосту то було 2,5 км до, сюди до кордону зупинилися і цілу ніч ми простояли. Буквально ну ми під'їхали може бусів 20 за цілу ніч.

На ранок на цьому пункті пропуску в очікуванні понад сотня мікроавтобусів. Напередодні ж автомобілів було майже триста. Кілометрові затори утворилися й на інших КПП на кордоні з Угорщиною.

Ажіотаж на кордоні спричинили заяви угорського уряду про закриття в'їзду для українців з 15 липня. Нові обмеження запровадили у зв'язку зі зростанням нових випадків зараження. Україну сусіди зарахували до держав "червоної зони". Що змінилося, водії не знають, тому із собою везуть повний комплект документів.

Василь Антонюк, перевізник із Чернівців:

З собою в дорозі тести нам не потрібен, але це я робив сам особисто, це в мене є тест на кров. Я в шоці, ми 12-13 годин стоїмо. Скажіть що дальше, і ще не знаємо чи ми переїдемо чи не переїдемо.

Декого з водіїв угорці через кордон не пустили.

Бронь готеля, це всьо не йде?

Іван та Олексій, перевізники з Івано-Франківська:

Та що, все одно нічого не зрозуміло, хоча б хтось вийшов, сказав що так. Тут не стійте проїзду не буде. Ми відчуваємо нашу незахищеність.

Прикордонники кажуть: роз'яснення щодо нових обмежень отримали для ознайомлення лише напередодні увечері. Згідно з ними, водії, які здійснюють вантажні перевезення, та транзитні пасажири, у яких є відповідні документи - звільняються від обмежень.

Ольга Трачук, речник Чопського прикордонного загону:

Пропуск іноземців, які прямують із "червоної зони" на даний час, до Угорщини заборонений. Про те, це не стосується офіційних делегацій, групових поїздок сільськогосподарських компаній, організаторів міжнародних спортивних змагань та спортивних команд. Дозволяється проїзд транзитом через територію Угорщини.

Але й транзитних туристів пустять до Угорщини не всюди. Перетнути кордон вони зможуть лише через пункти пропуску "Лужанка" і "Тиса". Скільки часу Угорщина буде на замку - невідомо. Вочевидь, поки коронавірус не відступить.