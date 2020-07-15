В среду, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона, который снижает налогообложение в сфере культуры и туризма. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как предполагается, законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий будет способствовать удешевлению производства и распространения продукции в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

Это означает, что театральные представления, концерты, выставки, кинофильмы, экскурсии в украиноязычной версии станут доступными как для производителей, так и для конечного потребителя. Также этот закон окажет поддержку представителям сферы культуры, туризма и креативных индустрий, будет способствовать динамичному развитию этих отраслей".

Проект закона предусматривает:

освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий;

льготную ставку НДС в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий;

снижение до 7% НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами;

с 2023 до 2025 года - временное освобождение от НДС услуг по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии;

освобождение от НДС ввоза в Украину товаров, являющихся национальным кинематографическим наследием, и продолжение до 2025 года освобождения от НДС операций по поставке и производства национальных фильмов.

Отмечается, что снижение ставки НДС для культурных и креативных индустрий для стимулирования спроса в этих отраслях существует во многих странах Европы и мира. Во Франции, Испании и других странах Евросоюза это дает дополнительный толчок развитию культуры, особенно в условиях кризиса.

Ранее сообщалось, что Зеленский сменил посла во Франции.