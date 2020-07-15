Цьогорічна посуха на Одещині визнана надзвичайною ситуацією державного рівня. Про це офіційно повідомили у місцевій облдержадміністрації. Втім, довгоочікуваної допомоги від уряду аграрії так і не отримали. Чим це загрожує - дивіться далі.

Фермер Георгій Райлян показує свої поля у Саратському районі: від посухи загинуло понад вісімдесят відсотків врожаю пшениці і так майже всюди на півдні Одещини. Починаючи з квітня, аграрії просять державу про допомогу. У травні чиновники сказали збирати документи для отримання компенсації - до п'яти тисяч гривень за гектар втрачених посівів. Фермери це зробили, але відтоді тиша.

Георгій Райлян, керівник сільгосппідприємства:

По сегодняшний день никакой помощи, никаких ответов конкретных, что государство будет давать там или датировать или компенсировать. Ну такого никто официально об этом ничего не заявляет.

Якщо фермери розоряться - то не зможуть ані платити податки у місцеві бюджети, ані виплачувати гроші пайовикам, в яких орендують землю. Все це неминуче вдарить по місцевих селах. В Одеській облраді припускають: можливо, держава цілеспрямовано не допомагає аграріями, щоб зрештою звільнилися землі для великих агрохолдингів.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Уничтожают села целенаправлено. Мы ж видим: то есть закрываются больницы, закрываются школы, закрываются детские сады. Особенно это чувствуется в области, в городе это не так чувствуется. И я думаю, что это целенаправленная политика для того, чтоб сократить население страны. Потому что они не хотят кормить: они ж понимают, что если население будет как сейчас - порядка сорока миллионов, там тридцати пяти - уже не знаю, сколько на самом деле - то им это все население нужно кормить. Они этого не хотят, им это не выгодно.

Депутати додають: чиновники навіть не передбачили пільгові кредити для фермерів, щоб ті змогли придбати насіння для нової посівної.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

К сожалению, мы не видим перераспределения резервного фонда, а убыток уже на лицо. И мы можем предстать перед ситуацией, когда многие поля будут просто не засеянные, пустые, потому что у нас до сих пор не разработан упрощенный вид кредитования. Потому что несмотря на засуху банки и другие залогодержатели требуют и проценты, и выплаты и тела кредита. Сегодня собенно сильно это ударило по малым фермерам и по средним фермерам.

Самі ж фермери підтверджують: наразі вони зі шкури пнуться, аби врятувати бізнес.

Георгій Райлян, керівник сільгосппідприємства:

Одалживают, переодалживают некоторые продают хозяйства 50 на 50, там кучу всяких нюансов: человек, который работает на земле, он в любом случае хочет отсеяться. Земля должна быть отсеяна - все.

Однак, коли очікувати на обіцяну грошову компенсацію - поки не відомо. На останньому брифінгу керівництво Одещини в черговий раз повідомило: веде діалог з Кабінетом міністрів.