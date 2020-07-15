В Министерстве иностранных дел Украины приветствовали расширение санкций США в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Об этом сообщается в заявлениях ведомства в Twitter.

Украина решительно приветствует твердую позицию Соединенных Штатов, которая не позволяет России геополитически разделить Европу и подрывает энергетическую безопасность как Украины, так и Европы. Мы приветствуем дальнейшие меры США по прекращению управляемого Россией проекта "Северный Поток-2, завершение которого станет серьезной угрозой для солидарности Европы.

В МИД подчеркнули, что Украина как надежный транзитный партнер рассчитывает на тесное сотрудничество с США и ЕС в целях укрепления энергетической безопасности региона.

Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".