За добу кількість нових інфікованих у світі сягнула 234 тисяч. Як і раніше, найбільше нових хворих у США - понад 71 тисяча. На другому місці Бразилія - там СOVID-19 заразилися майже 40 тисяч. На третьому Індія - понад 32 тисячі.

Спалах інфекції зафіксували в Токіо - 143 нових випадки. Епіцентром став театр Мольєра в центрі японської столиці. Влада звернулася до глядачів, які відвідали виставу. Це приблизно 800 чоловік. Їх просять пройти тест на коронавірус.