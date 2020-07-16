Жителі одинадцяти сіл на Львівщині просять полагодити дорогу. Через це напередодні люди перекрили трасу "Львів-Ужгород". А четверо учасників акції оголосили голодування. Христина Гашенко розкаже більше.

Цю дорогу перекривали вже не один раз. Роками жителі 11 сіл просять чиновників відремонтувати шлях через їхні села. Це 17 кілометрів.

До сьогодні на цій дорозі схоже нічого не змінилося. Хіба ями стали ще глибші та ширші. Подолати цей шлях не просто. Максимальна швидкість - 10 км в годину.

Терпець увірвався і люди знову перекрили дорогу державного значення Львів-Ужгород. По десятеро осіб ходять пішохідним переходом. Пропускають лише швидкі та автівки з дітьми

Увага, маленька дитина на дорозі, пропускаєм. Щасливої дороги.

Цей чоловік із Закарпаття віз овочі на ринок. Та через акцію не заробив ні копійки.

Андрій Смолінський, водій:

Продукти портяться а ми стоїмо. Я особисто негативно до того ставлюся, тим більше що в країні є криза, не знаю де вони кошти на ту дорогу знайдуть.

Четверо селян кілька днів тому оголосили голодування.

Надія Яворська, учасниця акції:

Я вживаю суто просту чисто криничну воду. Хтось вживає воду з добавкою меду.

Одній із жінок довелося викликати швидку через гіпертонічний криз.

Людей на трасу вивели відчай та безнадія, кажуть учасники акції.

Василь, учасник акції:

От в селі поїхати лише конякою і то напевно її шкода.

Після останніх перекривань - обласні чиновники виділили гроші на проектно-кошторисну документацію 12 кілометрів грантової дороги. На решту 5 кілометрів документів не потрібно. Лише гроші.

Василь Грицак, учасник акції:

Як починається акція, так починається щось робити, як люди розходяться так нічого немає. Всьо стоїть.

Із 5 км відремонтували 700 метрів. Не вистачило коштів. На усю дорогу потрібно майже 300 мільйонів гривень. Люди просять зробити хоча б основу та один шар асфальту - без освітлення та бордюрів.

Роман Гром, учасник акції:

Я думаю якщо б ці 122 мільйони виділили для нас, ми були б цілком задоволені. Хоч це не повна сума, але ми б бачили що реально робиться і є результат.

Проте грошей немає, заявляє голова області Максим Козицький. В бюджеті Львівщини лише 300 мільйонів гривень на ремонти усіх доріг місцевого значення. Єдина надія на державний дорожній фонд.

Масим Козицький, голова Львівської облдержадміністрації:

Державному дорожньому фонді кошти були розподілені на початку в середині лютого, тому якщо буде додаткове фінансування на Львівську область через державний дорожній фонд, якусь суму звичайно ми будемо закладати.

Керівник області пообіцяв звернутися в держфонд. Втім учасники акції в обіцянки чиновників уже не вірять. Тож акцію протесту оголосили безстроковою.