У Москві люди вийшли на акцію проти затверджених поправок до Конституції [ Редактировать ]
Близько півтори сотні активістів затримали у Москві. У російській столиці люди вийшли на акцію проти нещодавно затверджених поправок до Конституції. Вони збирали підписи за відкликання внесених змін та рушили маршем по середмістю. Тоді й почалися затримання.
За словами свідків, подекуди силовики хапали та вели до автозаків звичайних перехожих. 1 липня у Росії завершився референдум про внесення змін до Основного закону. За даними ЦВК, їх підтримали три чверті росіян. Серед іншого, вони дозволяють чинному президенту Росії Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року.
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