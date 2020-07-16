Рада назначила министра по вопросам стратегических отраслей промышленности [ Редактировать ]
В четверг, 16 июля, Верховная Рада Украины поддержала назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Представляя Олега Уруского, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина нуждается в министерствах, которое будет заниматься промышленностью, оборонно-промышленным комплексом и стратегическими отраслями. Олег Уруский, выступая перед парламентариями отметил, что видит своей первоочередной задачей налаживание системы в промышленной политике.
Правительство планирует в сотрудничестве с партнерами, с Федерацией работодателей, с Украинским союзом промышленников и предпринимателей, с профсоюзами, с ассоциациями реализовать наработки, которые уже есть. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество с депутатским корпусом. Только вместе мы можем выйти из той ситуации, в которой оказалась наша промышленность.
Кандидатуру Уруского поддержали 250 народных депутатов. Голосов за его назначение не дали фракции партий "Европейская солидарность" и "Голос". С назначением Уруского в своем Telegram-канале поздравил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Нам нужно новое видение и новые подходы, мы должны определить приоритеты и развивать новейшие технологии. Статус вице-премьера для нового министра очень четко демонстрирует стремление нашего правительства сделать Украину промышленно мощной.
Олег Уруский работал директором департамента оборонной, оборонно-промышленной политики и военно-технического сотрудничества Секретариата Кабмина, был членом Совета по вопросам науки и научно-технической политики при президенте.
В марте 2005 года президент Виктор Ющенко назначил Уруского первым замминистра промполитики, он курировал в министерстве деятельность военно-промышленного комплекса, вопросы реализации военно-технической политики, работу отраслей радиоэлектроники и приборостроения. В августе 2006 года он был уволен.
Позднее Уруский руководил Государственным космическим агентством Украины. С апреля 2020 года - директор инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", основным заказчиком которой является Boeing.
Ранее сообщалось, что Рада назначила председателя Национального банка Украины и главу Антимонопольного комитета.
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