Верховная Рада Украины продлила действие моратория на принудительное отчуждение единственного жилья украинцев, которые брали долларовые кредиты и не смогли рассчитаться с банками.

Как сообщает пресс-служба парламента, в четверг, 16 июля, Рады, 349 народных депутатов проголосовали за проект закона №3640 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте".

Ранее НБУ призывал не поддерживать законопроект, поскольку он запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков.

Вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн. Это означает, что банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. В своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу с 1 января 2022 года. Напомним, что мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам ввели в 2014 году.

Ранее сообщалось, что банкам запретили штрафовать по кредитам во время карантина, а Зеленский пообещал украинцам ипотеку под 10%.