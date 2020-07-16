Хто і чому прирік людину на кількарічне ув'язнення?

Українські медики справді здатні дивувати, рятуючи життя. Але що, коли життю людини нібито ніщо не загрожує, втім, якість цього життя безпосередньо залежить від інших? Наша наступна історія не про медицину, а про людяність.

А точніше про її брак. Звичайний пенсіонер із Запоріжжя не може вийти на вулицю вже кілька років. Чоловік має інвалідність, тож потребує пандуса. Цікаво, що комунальні служби готові його встановити. Але як це часто буває в нас, завадили сусіди.

Знайшлися ті, хто проти "архітектурних змін". Хто і чому прирік людину на кількарічне ув'язнення - з'ясовував Сергій Бордюжа.

Майже два роки Анатолій Бєлєй, у якого перша група інвалідності, спостерігає за життям зі свого вікна на другому поверсі багатоповерхівки. Пересуватися на інвалідному візку чоловік може лише в межах квартири. Вийти на вулицю самотужки ніяк. Ці кілька під'їздних сходинок - нездоланна перешкода.

Анатолій Бєлєй, чоловік з першою групою інвалідності:

Опуститься я еще держась могу. А назад вытащить по тележке, когда был более здоров, цеплял сюда веревку. На шею. На костылях пытался поднять.

Пенсіонер мріє про ось такий відкидний пандус. Такі вже є в місті. Керівна компанія, яка обслуговує будинок, навіть пообіцяла встановити його власним коштом. Та на заваді несподівано стали сусіди.

Анатолій Бєлєй, чоловік з першою групою інвалідності:

Они говорят, что, значит, он перекроет доступ, что он будет мешать.

Як саме заважатиме відкидний пандус, намагаємось дізнатись у самих мешканців будинку.

От мені буде мішать. Будуть гепать туди, сюди. У стенку. І будуть сверлить. Там же болти крепіке. Поодвалюється кафель. Хай сидить. У нас скільки людей таких, шо десятки год лежать і сидять. І не виходять. І не просять. А йому дуже воздуха свіжого. Он хай вийде на балкон і дише.

Що таке бути прикутим до інвалідного візка - добре знає запоріжанка Маріанна Смбатян. Журналістка, автор проєкту "Сильні духом", режисер-постановник першого в Україні театру для людей з інклюзією, і сама пройшла через це.

Маріанна Смбатян, автор проєкту "Сильні духом":

Но вот самое сложное, выйти из своего дома.

Ще двадцять років тому родина Маріанни виборола в посадовців дозвіл збудувати пандус прямо із квартири на першому поверсі. Зараз, каже дівчина, у таких людей, як вона, з'явилось більше можливостей пересуватися містом.

Маріанна Смбатян, автор проєкту "Сильні духом":

В общем в целом ситуация в городе такова, что во многие места есть доступность. Но, наверное, 50/50. Пока мы в процессе, таком длительном,построения, создания всего этого.

Пандуси, підйомники для інвалідних візків, нові зручні тротуари - все це потроху будують, додають у мерії.

Володимир Волобуєв, заступник міського голови Запоріжжя:

Если при пятибальной системе я б, наверное, поставил 2,5 - 3. По одной из причин, как я уже сказал - финансирование.

Щодо встановлення пандусу в під'їзді пенсіонера, юристи у своїй думці одностайні - закон на боці людини з інвалідністю.

Іван Черкашин, юрист:

Тобто це імперативна норма. Тобто, яка підлягає беззастережному виконанню. Тому наявність, бажання, чи не бажання мешканців я вважаю, воно не є вирішальним.

Сам пенсіонер теж планує домогтися права на пандус через суд.