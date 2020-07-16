Исполнительной службе разрешили взимать штрафы за нарушение ПДД [ Редактировать ]
В Украине исполнительной службе разрешили взимать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные камерами автофиксации. Об этом сообщает профильное издание "Автотема".
15 июля Верховная Рада приняла законопроект №3707, который разрешает выдачу исполнительного документа в электронной форме. Это значит, что исполнительная служба теперь сможет взимать штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами автофиксации.
До этого в Украине нельзя было использовать электронный исполнительный документ с применением квалифицированной электронной подписи и электронной печати. По этой причине исполнительная служба не имела права взимать штрафы за нарушения ПДД, зарегистрированные системой автофиксации.
Напомним, с 1 июня в Украине работает система фото-видеофиксации нарушений на дорогах. Нарушители, которых зафиксировали камеры на дорогах, в течение 30 дней должны уплатить штраф. Емли этого не произошло, полиция передает материалы дела в исполнительную службу, а штраф автоматически увеличивается в 2 раза.
Ранее сообщалось, что полицейским разрешат останавливать все автомобили и проверять водителей, а с 1 июля существенно выросли штрафы за нарушение ПДД.
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