В Украине исполнительной службе разрешили взимать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные камерами автофиксации. Об этом сообщает профильное издание "Автотема".

15 июля Верховная Рада приняла законопроект №3707, который разрешает выдачу исполнительного документа в электронной форме. Это значит, что исполнительная служба теперь сможет взимать штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами автофиксации.

До этого в Украине нельзя было использовать электронный исполнительный документ с применением квалифицированной электронной подписи и электронной печати. По этой причине исполнительная служба не имела права взимать штрафы за нарушения ПДД, зарегистрированные системой автофиксации.

Напомним, с 1 июня в Украине работает система фото-видеофиксации нарушений на дорогах. Нарушители, которых зафиксировали камеры на дорогах, в течение 30 дней должны уплатить штраф. Емли этого не произошло, полиция передает материалы дела в исполнительную службу, а штраф автоматически увеличивается в 2 раза.

Ранее сообщалось, что полицейским разрешат останавливать все автомобили и проверять водителей, а с 1 июля существенно выросли штрафы за нарушение ПДД.