В Украине расширили полномочия сотрудников Национальной полиции. Теперь они имеют право остановить любого водителя, который не нарушал правила дорожного движения (ПДД), просто для проверки документов. Об этом сообщает портал "Дорожный адвокат".

Статьей 35 Закона "О национальной полиции" были предусмотрены конкретные основания для остановки работниками полиции транспортных средств. Главным принципом остановки было нарушение ПДД. То есть полиция не имела право останавливать все автомобили подряд, а только те, которые нарушили ПДД.

13 июля 2020 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2695, который дополняет ст.35 Закона "О национальной полиции" дополнительным основанием для остановки.

Полицейский может останавливать транспортные средства, если такая остановка осуществляется во время проведения профилактических мероприятий с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения...

При этом, указано, что "профилактические мероприятия осуществляются на основании организационно-распорядительного акта руководителя полиции, который публикуется на официальном веб-сайте Национальной полиции".

Таким образом, после принятия законопроекта парламентом во втором чтении и подписи президента, сотрудники полиции получат законное право останавливать любое транспортное средство с целью проведения освидетельствования на состояние опьянения. Если водитель отказывается, предусмотрен штраф в размере 10 200 грн с лишением права управления автомобилем на срок один год.

Во время остановки автомобиля работник полиции также имеет право проверки документов и оформления других выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что полицейских начнут нумеровать на акциях, кроме того, в Украине ввели новую полицейскую должность - досудебного дознавателя.