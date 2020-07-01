Нарушение ПДД: штрафы существенно выросли [ Редактировать ]
Со среды, 1 июля, в Украине вступают новые правила. Теперь вождение в нетрезвом состоянии будет караться уголовной ответственностью. Штрафы за нарушения также.
Под уголовную ответственность теперь подпадают следующие нарушения.
При этом допустимой нормой алкоголя в крови считается не более 0,2 промилле.
Рост штрафов
С 1 июля штраф за пьяное вождение существенно возрастет: нарушителям придется выложить за первое нарушение закона уже от 17 до 34 тысяч гривен с лишением прав на срок до 3 лет. Ранее же, согласно закону, за первое зафиксированное вождение в нетрезвом состоянии водитель должен был заплатить 10 200 гривен. Если его ловили второй раз в течение года, штраф составлял 20 400 гривен, и без удостоверения он оставался на три года.
По новому закону повторное нарушение закона будет стоить 51 тысячу гривен штрафа. Кроме того, у водителя отберут право на управление сроком от двух до трех лет.
Но теперь эти штрафы - не административная, а уголовное ответственность, что означает, что нарушителю грозит получение судимости.
Если пьяное вождение спровоцирует ДТП с телесными повреждениями, то ответственность для водителя выходит за пределы штрафов - с применением наказания в виде ограничения/лишения свободы.
Кроме того, вождение в состоянии опьянения без причинения повреждений будет считаться уголовным проступком с упрощенным досудебным расследованием. А расследовать такие проступки будут полицейские из отдельного спецподразделения - дознаватели. Так, судебное разбирательство таких дел должно состояться в течение трех месяцев. Если в течение этого срока нарушителя не привлекли к ответственности, дело закрывается по истечению сроков
Смотрите также, какие еще изменения ждут украинцев в июле.
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