Нові затримання у Білорусі. І вже не на акції протесту, а у звичайній черзі. Напередодні у Мінську громадяни намагалися оскаржити відмову ЦВК у реєстрації двом опозиційним кандидатам. Що з того вийшло - розкаже Ірина Іванова.

"Я - громадянин США", - марно намагається пояснити омонівцю активіст біля Центрвиборчкому. Молодика скручують і заштовхують в автозак. Він серед сотень інших білорусів - прийшов подати скаргу на відмову ЦВК реєструвати двох опозиційних кандидатів. Увесь день під будівлею стояла черга на сотні метрів. За деякими даними, подати скаргу прийшло дві з половиною тисячі людей. На місці організували роздачу води та фруктів.

Жанна Мякіш, жителька Мінська:

Мы решили с мужем сегодня присоединится к этой инициативе, потому что понимаем, что все что происходит сейчас в Беларуси - это вне всякого закона. Мы хотим, чтобы народ.. власть - услышала народ. Мы хотим честных выборов.

Але тут ЦВК засинає - прокидається ОМОН. Спершу громадян закликали розійтися. А коли ті направилися до поштового відділення, щоб направити скаргу листом після завершення роботи виборчкому, силовики почали розгін. Вулицю перегородили автозаками. Три станції метро закрили, офіційно, щоб пасажири не скупчувалися на платформах. Без жодних пояснень, із застосуванням грубої сили затримали зо три десятки людей. Арешти пройшли також у Борисові та Гродно. Кількох людей сильно побили під час затримання.

Андрій Стрижак, житель Мінська:

Главный плюс в том, что люди собираются, люди не боятся. Даже не смотря на то, что вчера был очень жесткий разгон, люди не побоялись - вышли сюда.

У вівторок ввечері по всій країні спалахнули стихійні акції протесту - люди вийшли на вулицю підтримати кандидатів Віктора Бабарико, який перебуває під арештом, та Валерія Цепкала. Обом відмовили в реєстрації. Виникли сутички з міліцією, силовики били протестувальників кийками. Понад дві сотні активістів затримали.

Вибори у Білорусі відбудуться 9 серпня без серйозних конкурентів для незмінного Олександра Лукашенка. І вперше без спостерігачів від ОБСЄ. Які так і не отримали запрошення. В Євросоюзі розкритикували таку організацію політичного змагання.