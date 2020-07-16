У Черкасах депутат замовив вбивство заступника мера [ Редактировать ]
Інтригуючі Черкаси. На заступника міського голови Черкас Юрій Ботнара планували замах. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. Один з місцевих депутатів хотів вбити чиновника аби розділити сфери впливу в місті. Депутат знайшов посередника, дав йому гроші, аби той передав їх потенційному виконавцю.
Правоохоронці зімітували вбивство чиновника та затримали організатора. Депутату загрожує до 15 років ув'язнення. Нагадаю, вранці мер Черкас Анатолій Бондаренко публічно заявив про загадкове зникнення свого заступника. Тільки зараз ситуацію роз'яснили правоохоронці.
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