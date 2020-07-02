Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд. Начало его рассмотрения зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами дела. Об этом говорится в заявлении Национальной полиции Украины.

Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени ознакомления с материалами дела.

О завершении расследования дела Шеремета сообщили 25 мая 2020 года. Подозреваемыми по этому делу проходят Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Как известно, в июле 2016 около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, тогда погиб известный журналист Павел Шеремет.

Ранее в ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.