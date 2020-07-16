Дело Шеремета: поездка в Россию могла повлиять на мотив убийства [ Редактировать ]
В четверг, 16 июля, директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил о том, что на мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять его контакт в России. По данным следствия, за месяц до убийства журналист выезжал на территорию Россию. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Дело в отношении предполагаемых исполнителей убийства Шеремета завершено, а против заказчиков - продолжается.
Это преступление совершено против гражданина России, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства.
Он также отметил, что следствие продолжает поиск лиц, которые подстрекали исполнителей "сознательно или несознательно" совершить убийство Шеремета. Шевченко также подчеркнул, что полиция не мешает стороне защиты подозреваемых знакомиться с материалами дела и предоставляет им все фото- и видеоматериалы.
Ранее мы писали о том, что дело Шеремета уже готово к передачи в суд. Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени ознакомления с материалами.
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