У Росії в аварію потрапив автобус, що їхав з окупованого Донецька. Постраждали п'ятеро пасажирів. Інцидент стався в Липецькій області. Рейсовий транспорт, що прямував до Санкт-Петербурга, зіткнувся з Газеллю та спалахнув. В салоні було 39 людей, зокрема і дитина.