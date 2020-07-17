У Росії потрапив у смертельну ДТП автобус з Донецька [ Редактировать ]
У Росії в аварію потрапив автобус, що їхав з окупованого Донецька. Постраждали п'ятеро пасажирів. Інцидент стався в Липецькій області. Рейсовий транспорт, що прямував до Санкт-Петербурга, зіткнувся з Газеллю та спалахнув. В салоні було 39 людей, зокрема і дитина.
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