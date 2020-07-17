В Украине "обвалились" залоги за участие в выборах [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины приняла изменения в Избирательный кодекс, которые значительно снизили залоги для участия в выборах.
Об этом сообщает Общественное движение "Честно".
По информации, денежные залоги за партийные списки в общинах, где от 10 до 90 тысяч избирателей, не будут превышать 19 тысяч гривен.
Отмечается, что нижайшую отметку занял залог для кандидатов на городских председателей Ужгорода (19 тысяч гривен) и Никополя (20 тысяч гривен), а самым высоким – на мэров Днепра (157 тысяч гривен), Харькова (219 тысяч гривен) и Киева (445 тысяч гривен).
Ранее мы писали, что Верховная Рада определилась с датой проведения местных выборов. Народные депутаты одобрили проект постановления №3809.
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