В п'ятницю, 17 липня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" голова Офісу реформ Академії медичних наук України Ірина Сисоєнко розповіла, чи зможе Україна знизити кількість інфікувань коронавірусом.

Євросоюз не відкриє кордони для українців, якщо збережеться така ж висока кількість інфікувань. Але от чи реально зменшити цей показник? Та як загалом ви оцінюєте роботу влади по боротьбі з коронавірусом за півроку?

Я вважаю, чи збільшиться кількісмть захворюваних чи ні - залежить тільки від нас. Тому що в першу чергу залишається незмінним - це засоби індивідуального захисту. Ніхто не відміняє маски, дезинфекцію рук. І саме головне - тримати фізичну дистанцію. Тому що, як сказав голова ВОЗ, що протягом 15 хвилин достатньо побути з людиною, яка хвора на COVID-19 на відстані 1 метру, щоб також захворіти на COVID-19.

Друге - є велике недоопрацювання на рівні місцевої влади. Тому що переповнені вагони метро, перенавантажені ескалатори, перезаповнені маршрутки, відсутність їньої дезинфекції всередині, скупчення людей. Це є основною причиною збільшення зараження.

Яких ще державних рішень потребує медична галузь, щоб ефективніше боротися з COVID-19? Та якщо говорити про Верховну Раду, то яких законів для медицини варто очікувати від депутатів уже в новому політичному сезоні?

Як тільки почнеться знову парламентський сезон, то буде прийматись у другому читанні дуже важливий закон про реабілітацію. Його потрібно серйозно доопрацювати і розвивати в Україні саме медичну реабілітацію. Також важливо, щоб були створені умови це робити.