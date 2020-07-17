Україна відчує удар коронакризи восени - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Про загострення коронакризи восени попереджають в опозиції. Усе, що відбувається в економіці, не має миттєвих наслідків. Тож реальний удар коронакризи, який ми пережили навесні й на початку літа, відчуємо - тільки восени.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
По прогнозам центрального банка Европейского союза - падение экономики составит в среднем, в Еврозоне - 10-12 процентов. Могу вам сказать, что в Украине это падение, к сожалению, будет иметь в своем показателе две цифры. Будет больше 10 процентов. И это на сегодняшний день уже факт. С учетом того, как экономика себя ведет вот эти 5-6 месяцев.
Более того, я вам хочу сказать, что любой экономический эксперт вам скажет, что мы еще не ощутили результата коронавируса в экономике в социальной сфере. Почему? Потому что этот лаг времени мы ощутим, начиная с сентября-октября. Не раньше. То есть, это еще может быть падение на много. Чтобы затормозить процесс падения - надо было это сделать в марте-апреле, но никто ничего не делал.
И сегодня это только слова, которые ни к чему не привели. И мы все это увидим, накопительное, отрицательного характера через лаг времени, который будет проходить. И это будет на конец года, где мы увидим реально падение экономики в стране.
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