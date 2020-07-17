У Білорусі опозиція об'єдналася проти Лукашенка [ Редактировать ]
Опоненти Лукашенка об'єднуються! Лише три тижні залишилося до виборів президента Білорусі. І щодня боротьба стає гострішою.
Здавалося б, в країні давно немає публічної політики, а вся діяльність держави зводиться до рішень першої особи. Але все одно конкуренти у Лукашенка виявились небезпечними. Навіть арешт одного з них - Віктора Бабарики - не допоміг чинній владі.
Передвиборчі штаби головних опозиціонерів працюватимуть тепер разом, щоб мобілізувати людей прийти на вибори і проголосувати за будь-кого - тільки б проти Лукашенка. Із найбільш відомих опонентів влади до виборів допустили лише дружину блогера Тихановського - Світлану.
Певно, лише тому, що Лукашенко вважає, що жінка не зможе стати президентом - він сам про це відкрито говорив. Підсумовуючи все це, можна сказати - такої проблеми в Мінську давно не було.
Кожний випад влади проти опозиції супроводжується вуличними протестами. Кожне вдале рішення опонентів Лукашенка провокує владу до нових жорстких випадів. Чи призведе це до зміни президента? Побачимо вже скоро.
по теме
Выборы в Беларуси: ЦИК отказался регистрировать главного конкурента Лукашенко
Центральная избирательная комиссия Беларуси проголосовала за недопуск в кандидаты на выборах главного конкурента действующего президента
У Білорусі відкрили ще три справи проти лідера опозиції
Головному супернику Лукашенка на майбутніх виборах закидають відмивання коштів, ухилення від сплати податків та хабарництво
Сергій Льовочкін прокоментував зміни до виборчого кодексу
Отже, тепер ЦВК зможе рахувати голоси не тільки вручну, а й на електронних сервісах. Забороняється підкуп виборців - грошовий чи продуктовий. Пропорційна система застосовується у громадах, де мешкає 10 тисяч людей, а не 90, як було раніше
У Мінську затримали два десятки учасників протестної акції
Близько трьох тисяч людей вишикувалися в чергу, щоби подати скарги на дії ЦВК, яка відмовила у реєстрації двом кандидатам в президенти
Місцеві вибори та децентралізація: що відбувалось у стінах парламенту та чому протестують українці
В Україні стартували передвиборчі перегони. Депутати призначили дату проведення місцевих виборів. На дільниці ми з вами підемо 25 жовтня