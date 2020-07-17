Опоненти Лукашенка об'єднуються! Лише три тижні залишилося до виборів президента Білорусі. І щодня боротьба стає гострішою.

Здавалося б, в країні давно немає публічної політики, а вся діяльність держави зводиться до рішень першої особи. Але все одно конкуренти у Лукашенка виявились небезпечними. Навіть арешт одного з них - Віктора Бабарики - не допоміг чинній владі.

Передвиборчі штаби головних опозиціонерів працюватимуть тепер разом, щоб мобілізувати людей прийти на вибори і проголосувати за будь-кого - тільки б проти Лукашенка. Із найбільш відомих опонентів влади до виборів допустили лише дружину блогера Тихановського - Світлану.

Певно, лише тому, що Лукашенко вважає, що жінка не зможе стати президентом - він сам про це відкрито говорив. Підсумовуючи все це, можна сказати - такої проблеми в Мінську давно не було.

Кожний випад влади проти опозиції супроводжується вуличними протестами. Кожне вдале рішення опонентів Лукашенка провокує владу до нових жорстких випадів. Чи призведе це до зміни президента? Побачимо вже скоро.