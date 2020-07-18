Пьяный мужчина "подрался" со шлагбаумом [ Редактировать ]
В Москве пьяный мужчина "подрался" со шлагбаумом и попал на видео. Запись опубликовал один из московских Телеграм-каналов, пишет "Лента.ру".
По данным издания, инцидент произошел в районе проспекта Вернадского. На кадрах видно, как москвич яростно хватает шлагбаум, приподнимает его и отрывает.
Во время "драки" он все время кричал на шлагбаум. Своими действиями мужчина заблокировал выезд со двора.
На заднем фоне стоит машина, которая не может выехать с территории двора.
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