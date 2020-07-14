В Бердянске пьяный мужчина стрелял по детям [ Редактировать ]
В понедельник, 13 июля, вечером в спальном районе Бердянска мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые играли во дворе. Об этом сообщает Pro.berdiansk.
Инцидент произошел во дворе дома по улице Волонтеров, 67.
Очевидцы обратились в полицию, и правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе.
После задержания стрелка, сотрудники Бердянского отдела полиции изъяли у него целый арсенал оружия: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. Как стало известно, боеприпасы мужчина хранил у себя в квартире.
По факту происшествия ведется разбирательство. По предварительным данным, стрельба велась из пистолета.
По состоянию на 21.30 13 июля, за медицинской помощью никто не обращался, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Черновцах полицейские жестко арестовали пенсионера.
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