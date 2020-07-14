В Бердянске мужчина стрелял по детям/ Фото: сити.укр

В понедельник, 13 июля, вечером в спальном районе Бердянска мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые играли во дворе. Об этом сообщает Pro.berdiansk.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Волонтеров, 67.

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Очевидцы обратились в полицию, и правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе.

После задержания стрелка, сотрудники Бердянского отдела полиции изъяли у него целый арсенал оружия: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. Как стало известно, боеприпасы мужчина хранил у себя в квартире.

По факту происшествия ведется разбирательство. По предварительным данным, стрельба велась из пистолета.

По состоянию на 21.30 13 июля, за медицинской помощью никто не обращался, пострадавших нет.

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