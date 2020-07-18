Две жительницы американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) почти одновременно родили детей от одного незнакомого мужчины. Об этом сообщает издание Metro, передает "Сегодня".

Как сообщает издание, 32-летняя Карина Ринкон и ее жена, 31-летняя Келли Меза, давно хотели завести ребенка, однако у них не было денег на услуги репродуктивных центров.

Возлюбленные решили использовать домашние наборы для оплодотворения и нашли для этого донора в интернете.

Так как американки знали, что шанс забеременеть таким образом невысок, они решили попытать счастье вместе. Неожиданно у обеих процедура закончилась успехом.

Спустя девять месяцев с разницей в три дня родились их дети – мальчик Лео и девочка Софи.

Ринкон и Меза называют их "почти близнецами".

Вот так выглядят дети сейчас.

Как ранее мы писали, женщина родила случайно в туалете.

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