Две женщины одновременно родили от одного незнакомого мужчины [ Редактировать ]
Две жительницы американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) почти одновременно родили детей от одного незнакомого мужчины. Об этом сообщает издание Metro, передает "Сегодня".
One of our favorite pictures of our pregnancies (one year ago).. time is flying by so fast! 🤰🤰 #wifeandwife #samesexparents #twomoms #twobabies #twomomsarebetterthanone #twomomsquad #pregnant #pregnantbelly #doublepregnancy #pregnantlife #pregnancyjourney #babygirl #babyboy #blessed #lgbt #lgbtfamily #mosiebaby
Публикация от The L Vlog (@thelvlog)
Как сообщает издание, 32-летняя Карина Ринкон и ее жена, 31-летняя Келли Меза, давно хотели завести ребенка, однако у них не было денег на услуги репродуктивных центров.
Возлюбленные решили использовать домашние наборы для оплодотворения и нашли для этого донора в интернете.
Так как американки знали, что шанс забеременеть таким образом невысок, они решили попытать счастье вместе. Неожиданно у обеих процедура закончилась успехом.
Спустя девять месяцев с разницей в три дня родились их дети – мальчик Лео и девочка Софи.
And 3 days later, we became a family of 6... Welcome to the world baby girl 💖 (thank you @mosiebaby for helping us start our family) #loveislove #lovewins #babygirl #welcometotheworld #lgbt #lgbtq #twomoms #twopuppies #twobabies #twinbabies #boyandgirltwins #mosiebaby #blessed #thankful #july2019
Публикация от The L Vlog (@thelvlog)
Ринкон и Меза называют их "почти близнецами".
Вот так выглядят дети сейчас.
Как ранее мы писали, женщина родила случайно в туалете.
Читайте также, женщина шла по улице и неожиданно родила.
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