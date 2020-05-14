Женщина шла по улице и неожиданно родила (видео) [ Редактировать ]
В Китае, в Тайчжоу беременная женщина родила посреди улицы. Роды начались неожиданно, когда она шла по улице.
На кадрах записи видно, как прохожие сразу же приходят на помощь и заворачивают ребенка в одеяло.
"Это был мальчик. Сначала его губы были черными. Я взяла его на руки и похлопала по ягодицам несколько раз, прежде чем он закричал", - рассказала роженица в интервью журналистам.
В настоящее время мать и ребенок уже выписаны из больницы.
Раньше сообщалось о том, что Энн Хэтэуэй родила ребенка. А также 22 медсестры одновременно забеременели.
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