В Китае, в Тайчжоу беременная женщина родила посреди улицы. Роды начались неожиданно, когда она шла по улице.

На кадрах записи видно, как прохожие сразу же приходят на помощь и заворачивают ребенка в одеяло.

"Это был мальчик. Сначала его губы были черными. Я взяла его на руки и похлопала по ягодицам несколько раз, прежде чем он закричал", - рассказала роженица в интервью журналистам.

В настоящее время мать и ребенок уже выписаны из больницы.

Раньше сообщалось о том, что Энн Хэтэуэй родила ребенка. А также 22 медсестры одновременно забеременели.