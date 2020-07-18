Британці розслідуватимуть реакцію влади на епідемію коронавіруса [ Редактировать ]
Велика Британія готується до другої хвилі коронавірусу. Її пік прогнозують на зиму. Тим часом уряд звинувачують у недостатній реакції на початку епідемії. Депутати вимагають розслідування дій влади.
Чи готовий до цього прем'єр і чого чекати від нової хвилі інфекції - розкаже Світлана Чернецька із Лондона.
Велика Британія повернулася до життя. На вулицях помітно більше людей. Магазини та заклади послуг знову приймають відвідувачів. Тож, на думку багатьох депутатів, саме час оцінити - чи правильні були дії уряду в боротьбі з коронавірусом.
Щоправда, запитання цілком риторичне, адже очевидно, що владі забракло рішучості на початку епідемії. І найвищий показник смертності у Європі - цьому підтвердження.
Ніл Фергюсон епідеміолог:
Епідемія подвоювалася що три-чотири дні перед локдауном. Отже, якби ми запровадили карантинні обмеження хоча б тижнем раніше, ми б зменшили показник смертності щонайменше удвічі.
А це означає, що померли б 25 тисяч людей, а не понад 50 тисяч. І депутати закликають уряд - провести незалежне розслідування щодо реакції на епідемію. Не так для пошуку та покарання винних, як для дослідження минулих помилок.
Кір Стармер, лідер опозиції парламенту Великої Британії:
Я не вважаю, що люди почуватимуться впевненіше, бачачи, як влада вдає, нібито все гаразд. І не бере відповідальності за помилки, яких вона припустилася. Будемо чесними щодо своїх недоглядів і зробимо все необхідне, щоб це не повторилося.
Розслідування необхідне ще й тому, що країна готується до другої хвилі епідемії. Її пік прогнозують на зиму. І науковці бояться, що спалах інфекції призведе до ще більшої кількості жертв. За найгіршого сценарію можуть померти до 120 тисяч людей. Уникнути цього можна лише завдяки ґрунтовній підготовці до сезону хвороб - з урахуванням усіх минулих рішень.
Борис Джонсон прем'єр-міністр Великої Британії:
Як я вже говорив кілька разів, я не вважаю, що розпал боротьби з епідемією - вдалий час для розслідування. Але, звісно, в майбутньому ми обов'язково проведемо незалежне розслідування щодо нинішньої ситуації. Щоб оцінити наші рішення.
Коли таке розслідування буде можливим - Борис Джонсон не уточнив. Зате повідомив, що повернення до більш-менш звичайного життя британцям слід чекати не раніше ніж у листопаді.
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