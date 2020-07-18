Для досягнення миру на Донбасі - треба використовувати всі доступні майданчики для переговорів, упевнені в "Опозиційній платформі - За життя". Це не лише Мінський формат, а й Нормандський. Але самих лише домовленостей замало - вважає співголова політсили Юрій Бойко. Адже головне - це почати нарешті їх виконувати.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Что касается встречи в Нормандском формате - я считаю, что мы должны сделать все, чтобы она состоялась. Но перед этим надо выполнить политические условия, которые были приняты при прошлой встрече. Проводить дальше разведение войск, остановить стрельбы, имплементировать все законы, которые были подписаны к принятию. Поэтому должны быть шаги решительные со стороны сегодняшней власти - Зеленского и парламента для того, чтобы это произошло. Мы, со своей стороны, будем все это делать, потому что для нас понятно, и было понятно, и сейчас понятно, и люди этого требуют - остановка войны.