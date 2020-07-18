Другий Нотр-Дам. У французькому місті Нант горів собор святих Петра і Павла. Він один із найбільших в країні, лише на 6 метрів нижчий за знаменитий храм у Парижі.

Це готична будівля XV століття, займання сталося вранці. На місце прибули близько ста пожежників, за кілька годин полум'я загасили. Майже вщент згорів орган, пошкоджена і платформа, на якій він встановлений. Значних руйнувань - як торік під час пожежі в Нотр-Дамі - вдалося уникнути. Причину займання - з'ясовують. Прокуратура не виключає версії навмисного підпалу.

П'єр Сенне, прокурор міста Нанта: