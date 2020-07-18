У Франції горів "другий Нотр-Дам" [ Редактировать ]
Другий Нотр-Дам. У французькому місті Нант горів собор святих Петра і Павла. Він один із найбільших в країні, лише на 6 метрів нижчий за знаменитий храм у Парижі.
Це готична будівля XV століття, займання сталося вранці. На місце прибули близько ста пожежників, за кілька годин полум'я загасили. Майже вщент згорів орган, пошкоджена і платформа, на якій він встановлений. Значних руйнувань - як торік під час пожежі в Нотр-Дамі - вдалося уникнути. Причину займання - з'ясовують. Прокуратура не виключає версії навмисного підпалу.
П'єр Сенне, прокурор міста Нанта:
У ранці очевидці помітили, що займання почалося в трьох місцях приблизно одночасно. Тому ми розглядаємо версію про підпал. Але висновки робити зарано, поки не проведена експертиза.
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