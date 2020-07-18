П'ятнадцять років в'язниці за сексуальне насильство над дітьми. Рік за ґратами - за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії. Німеччина хоче посилити покарання за злочини проти дітей.

Причина одразу кілька гучних процесів над педофілами, які сколихнули країну протягом останнього року. Тетяна Логунова розкаже більше.

Травень цього року. Суд міста Бергіш-Гладбах виносить вирок солдату Бундесвера, якого визнали винним у розбещенні дітей. Десять років ув'язнення у закритому психіатричному закладі. 27-річний чоловік ґвалтував власну доньку і прийомного сина. Злочини фільмував і відео розповсюджував в інтернеті.

Ральф Бюшер, адвокат:

Рішення відправити звинувачуваного на лікування, ми вважаємо правильним. Адже тюремне ув'язнення рідко буває довічним. Люди звільняються достроково. І якщо вони не отримають лікування, на свободу вийде бобма уповільненої дії.

Одразу після арешту чоловіка, силовики взялися вивчати його контакти в інтернеті. Їх виявилося так багато, що довелося створити спеціальний відділ. У групі "Берг" працювали 350 фахівців. Результат їх роботи шокував країну: слідчі викрили масштабну інтернет-мережу педофілів. До неї входили, щонайменше, 30 тисяч людей.

Петер Бізенбах, міністр юстиції землі Північний Рейн-Вестфалія:

Ми знайшли цифрові сліди, які виводять нас на 30 тисяч підозрюваних. Фахівці, які відслідковували контакти, кажуть, що нормальній людині важко уявити, що відбувалося у цій мережі. Учасники чатів зізнавалися, що хотіли б спробувати розбестити дітей, але не можуть наважитися. Інші їх заохочували і давали рекомендації. Наприклад, яке снодійне краще дати дітям, щоб вони нічого не помітили.

Слідчі вже ідентифікували більше сімдесяти підозрюваних. Десять з них заарештовані і невдовзі постануть перед судом.

Не менш гучним і моторошним був судовий процес у німецькому місті Люгде. Восени минулого року двох місцевих жителів визнали винними у насильстві над дітьми. Чоловіки зізналися, що протягом десятиліть ґвалтували хлопчиків і дівчат. Їх жертвами стали щонайменше 32 дитини. Настаршій було 13 років, наймолодшій чотири.

Місцем злочину - була територія кемпінгу у місті Люгде. Андреас Ф. та Маріо С. жили тут у фургоні, тут і шукали своїх жертв. Вони обіцяли дітям покатати їх на поні або зводити до парку розваг. Часто брали з собою прийомну доньку Андреаса Ф. Дівчинка теж протягом років була жертвою гвалтівників. Акти насильства над дітьми злочинці фотографували й фільмували.

Торстен Фуст, представник обвинувачення:

Діти все життя відчуватимуть наслідки цих страшних злочинів. Це складно навіть уявити. Їх гвалтували за першої ж нагоди. Одна із жертв розповіла, що це сталося в туалеті магазину з продажу господарських товарів.

Чоловіків засудили до 13 років ув'язнення. Але навіть після звільнення обидва житимуть з електронними браслетами, щоб поліція могла за ними стежити. Оголосивши вирок, суддя додала: "ви зламали 32 дитячі долі".