Смартфоны получили возможность стать "личными психологами" [ Редактировать ]
Ученые создали приложение для определения депрессии у пользователей.
Об это сообщает CBC.
По информации, благодаря ему, психотерапевты смогут оценить, как чувствует себя пациент вне учреждения клиники, и корректировать лечение в соответствии с этими данными.
Мы действительно можем узнать, тревожно или депрессивно они себя чувствуют. Поэтому не нужно знать содержания, можно просто слушать и получать данные об их состоянии на основе того, как они говорят.
Отмечается, что приложение PROSIT не является точнейшим инструментом для диагностики психических отклонений, но может значительно помочь специалистам в постановке правильного диагноза.
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