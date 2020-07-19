Ученые создали приложение для определения депрессии у пользователей.

Об это сообщает CBC.

По информации, благодаря ему, психотерапевты смогут оценить, как чувствует себя пациент вне учреждения клиники, и корректировать лечение в соответствии с этими данными.

Мы действительно можем узнать, тревожно или депрессивно они себя чувствуют. Поэтому не нужно знать содержания, можно просто слушать и получать данные об их состоянии на основе того, как они говорят.

Отмечается, что приложение PROSIT не является точнейшим инструментом для диагностики психических отклонений, но может значительно помочь специалистам в постановке правильного диагноза.

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