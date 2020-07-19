Заблоковані коронавірусом. Євросоюз на тижні, що минає, вчергове вирішив, що не дозволить в'їхати громадянам США. Дональд Трамп, зі свого боку, заявляє - триматиме і надалі заборону для європейців на подорожі до Америки. Скільки людей через це "застрягли"у штатах? І чи пускають українців? З'ясував Дмитро Анопченко.

Свіжий прогноз ООН оцінює у майже три з половиною трильйони доларів глобальні збитки через туристичну кризу. Подорожі в доповіді назвали "хребтом для економіки багатьох держав"і "джерелом заробітку для мільйонів людей по всьому світу".

Але Об'єднані Нації не можуть навіть приблизно спрогнозувати, коли туризм відновиться. Адже попри всі послаблення, а може, й через них, Штати й досі мають рекордні показники: найбільше у світі зафіксованих заражень коронавірусом (понад три з половиною мільйони), найбільше смертей. І це не дає відновити туристичні поїздки.

Ну і наслідок усіх цих подій - американці мають залишатися вдома, і аеропорти, як бачите, практично порожні.

Річ у тому, що навіть Канада закрила свої кордони - щонайменше до кінця місяця. Європа американців не пускає, і немає навіть дати, до якої діє цей дедлайн.

Залишається Велика Британія, але там, якщо прилітаєш, маєш два тижні відсидіти на домашньому карантині. Вийдеш із дому - навіть по продукти - штраф 1000 фунтів. І таким чином американські туристи, яким усі були раді, які витрачали багато грошей по всьому світу, зобов'язані залишатись у Сполучених Штатах.

Але якщо громадяни США застрягли у себе вдома - і могли хоча б до Флориди на відпочинок поїхати (хоча і це теж не рекомендують, у "сонячному штаті" зараз різке зростання захворюваності), то для іноземців, які з весни не можуть залишити штати, - це взагалі катастрофа.

Історія цього подружжя багатьох в Америці змусила співчувати. Альдо та Віра колись вирішили об'їхати весь світ на машині. Продали все, що було, і 4 роки тому почали подорож.

Альдо Гьякінто, турист, який не може покинути США:

У нас була мрія - побачити весь світ, тож у 2016 ми вирушили в дорогу. І так їдемо безперервно майже 4 роки - побували на 5 континентах, у 50 країнах і 27 американських штатах.

Але COVID вніс свої корективи. Ще навесні подружжя застрягло у Флориді, де планували всього два тижні провести. Люди вони небагаті, тож оселились і кілька місяців провели... просто на автомобільній парковці. У багажнику смажать яєшню, адже яйця - найдешевше, що можна купити. Добре, що погода дозволяє бути весь день на вулиці, розставивши складні стільці; а ночують просто в автівці, на сидіннях.

Віра Козловська, туристка, яка не може покинути США:

Ми були зворушені, як багато людей, дізнавшись про нас, вирішили допомогти. Хтось гроші надіслав, хтось просто поїхав у сусідній супермаркет і продуктів нам купив.

Кажуть, із милим рай і в курені, але нові враження міцно тримали їхній шлюб - тепер же обоє страшенно втомились: і від карантину, і від такого життя. Омріяні штати стали для них пасткою, адже машиною вони можуть виїхати лише до Канади чи Мексики (куди і збиралися) - але кордон і досі не відкрили.

Ну, а що ж до українців, які теж застрягли у штатах: їм легше, залишити Америку літаком вони вже можуть. А от обмеження на в'їзд до США і досі чинні: на кордоні можуть не пустити, якщо пересадка на шляху з України була в будь-якому аеропорту ЄС. Міграційні юристи напередодні ефіру підтвердили нам: лише за останній тиждень було з десяток таких відмов, зате з рейсів через Туреччину люди прибувають спокійно.