"Похожа на Варнаву": Могилевская удивила поклонником новым имиджем [ Редактировать ]
Народная артистка Украины, певица, продюсер Наталья Могилевская удивила поклонников новым фото. Певица предстала в образе блондинки с ярким летним макияжем.
Снимком певица поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Включай в 9:15 @snidanok на @1plus1_ua и смотри первое премьерное live выступление c песней #БелыйСамолет ⠀ Не пропусти! Начни неделю ярко 💋 #доброеутро #ясядувбелыйсамолет #премьера #сніданок #легендаалексеевна #могилевская
Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)
Поклонники в комментариях восхищаются фото певицы, отмечая при этом, что не сразу узнали ее в новом образе.
"Не узнала. Такая яркая", "Какой макияж классный", "Красуня! Наташа, вам дуже до лиця білий колір", "Неузнаваемая", "Какая яркая! Вы просто космос", - пишут подписчики.
Ранее мы писали о том, что Могилевская взбудоражила фанатов фото в купальнике.
Также сообщалось, что Каменских "взорвала" сеть дерзким образом. А Деми Мур изменилась до неузнаваемости.
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