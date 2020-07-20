Народная артистка Украины, певица, продюсер Наталья Могилевская удивила поклонников новым фото. Певица предстала в образе блондинки с ярким летним макияжем.

Снимком певица поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники в комментариях восхищаются фото певицы, отмечая при этом, что не сразу узнали ее в новом образе.

"Не узнала. Такая яркая", "Какой макияж классный", "Красуня! Наташа, вам дуже до лиця білий колір", "Неузнаваемая", "Какая яркая! Вы просто космос", - пишут подписчики.

Ранее мы писали о том, что Могилевская взбудоражила фанатов фото в купальнике.

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