Астрономы показали самую огромную объемную модель Вселенной.

Об этом сообщает пресс-служба одного из канадских университетов.

По информации, над картой работали более сотни международных астрофизиков на протяжении 20 лет. На ней продемонстрированы 11 миллиардов лет истории видимой Вселенной.

Отмечается, что определяют возраст визуализации тем временем, когда Вселенной было всего 300 тысяч лет.

Ранее мы писали, что ученые обнаружили во Вселенной гигантскую стену. Новая структура имеет огромную плотность.