А ще в опозиції написали вже другого листа президенту. У ньому запитання пересічних українців. Що саме хвилює людей - далі:

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Я думаю, что это интересует многих, если не всех граждан. Их интересует, почему они сегодня продолжают двигаться вот по этому замкнутому кругу, причем этот замкнутый круг с каждым новым витком опускает человека все ниже и ниже - гражданина. Во всем - и в том, что вы спрашиваете, и вообще во всех сферах. Ведь человека простого что интересует: работа, уровень доходов, уровень обеспечения и создание нормальных условий жизни. А сюда включено не только обучение детей, здравоохранение для всех, но и безопасность.