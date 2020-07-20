Тягнуть-потягнуть а витягти не можуть. В Одесі на морському узбережжі триває епопея з підняттям судна "Делфі". Затонулий танкер для чиновників вже як кістка у горлі, але кожного разу роботам щось заважає.

Яка ситуація наразі дивіться у матеріалі Андрія Анастасова.

Підняти під кутом, завести в середину понтони, висушити відсіки та лише після цього - перевести танкер "Делфі" у плавучий стан. Аби нарешті відтягнути від одеського берега. Всі ці маніпуляції у суботу намагалися здійснити два буксири. Але канати, якими тягли судно - не витримали ваги і розірвалися. Експерти, які консультують підрядника, вказують на помилки:

Роман Шулевський, експерт із суднопіднімальних робіт:

Канаты - буксирные канаты - которые должны были быть на судне - они должны были быть стальными. Или же по крайней мере под них должна быть подложена подушка, предохраняющая их от разрезов об острые углы корпуса. Этого сделано не было, поэтому мы имеем первый этап. Или же проблема в качестве самого каната.

Сьогодні на "Делфі" знову підготовчі роботи: із журналістами підрядник не спілкується, дуже зайнятий. Тож коли буде нова спроба підняти танкер - невідомо. Тим часом, працівники екоінспекції фіксують нові забруднення біля судна та кажуть: огороджувальні бони не захищають акваторію.

Віталій Караулов, начальник відділу Державної екологічної інспекції в Одеській області:

Сьогодні ми зафіксували пляму, десять метрів квадратних та характерного вигляду, тобто буде перевищення нафтопродуктів у воді сьогодні знову. Бон підтоплений під водою та нафтопродукти витікають.

Сьогодні спливає граничний термін, коли судновласник мав прибрати "Делфі" з одеського пляжу. Тож невідомо: чи дозволять тепер роботи взагалі. Ця епопея тягнеться від березня. Судновласник щоразу не вкладався в терміни - і щоразу чиновники йому їх продовжували. Туристи на узбережжі це все сприймають уже як невеселий атракціон.

Олександр Войтенко, житель Миколаєва:

Разве можно держать восемь месяцев вот этот бардак? Я думаю, что давно уже его можно было на руках вынести, просто отсюда его убрать можно было. И вот все вокруг да около - разговоры, разговоры, разговоры, а толку никакого.

Крім того, експерти вказують ще на одну проблему, яку, можливо, не хочуть оприлюднювати можновладці.

Роман Шулевський, експерт із суднопіднімальних робіт:

Есть нехватка и водолазного снаряжения, и насосного оборудования недостаточной мощности - поэтому все не так гладко.

Танкер зазнав аварії ще минулого листопада. Під час шторму "Делфі", призначений для перевезення палива, зірвало з якоря і зрештою судно сіло на мілину біля одеського пляжу "Дельфін". Трьох членів екіпажу тоді евакуювали водолази. А сам танкер, який ліг на бік і з якого постійно витікає нафта, вже, схоже, став невід'ємною частиною одеського пейзажу.