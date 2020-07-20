Чотири роки без Павла Шеремета. До роковин загибелі журналіста - у столиці відкрили пам'ятний меморіал на його честь. При чому зробили це символічно - о 7 ранку, в той час коли і стався вибух. Скульптуру встановили - неподалік від місця, де вибухнуло авто Шеремета.

Вшанував пам'ять журналіста і Володимир Зеленський. Він висловив співчуття і закликав правоохоронців знайти винних у цій трагедії. Адже минуло вже 4 роки, а злочин досі не розкритий.